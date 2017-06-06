В Ростовской области собственники квартир могут изменить вид работ при капремонте

Так, к примеру, если в соответствии с программой на следующий год установлен срок ремонта одного конструктивного элемента дома, а собственники считают, что в нем нуждается другой, срок которого еще не подошел, — они могут поменять эти элементы местами. «Единственное условие — стоимость должна быть меньше или сопоставима тому виду работ, который планировался изначально», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

Решение о замене видов работ уже принято собственниками 51 дома, еще 32 проходят процедуру согласования. Отметим, что в основном меняют ремонт инженерных систем (тепло- водоснабжение и водоотведение) на ремонт кровли.

Напомним, в 2015—2016 годах в Ростовской области капитально отремонтировали 780 многоквартирных домов, в том числе заменили 352 лифта. Общий объем финансирования составил 3 млрд рублей.