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14:37 (мск), источник: ТАСС

Омская область потратит более 700 млн руб. на строительство дороги в объезд Казахстана

С 1 января 2019 года проезд по девятикилометровому участку дороги «Омск — Русская Поляна», проходящему по территории Казахстана, будет закрыт.

ОМСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Минстрой Омской области планирует построить на трассе между Омском и райцентром Русская Поляна участок длиной 15 километров в объезд территории Казахстана, так как с 2019 года свободный проезд по 9-километровому участку трассы, проходящему через территорию этой страны, будет закрыт. Как сообщил во вторник журналистам замминистра строительства и ЖКХ региона Дмитрий Христолюбов, стоимость строительства новой дороги составит более 700 млн рублей.

«У нас 9 км дороги “Омск — Русская Поляна” проходят по казахской территории. Раньше там не было разграничения, мы спокойно ездили, а сейчас казахские пограничники сказали, что с 1 января 2019 года там будет граница, проезд будет закрыт. Мы (для объезда территории Казахстана — прим. ТАСС) в этом году начнем строить объект длиной 15 км и стоимостью 700 с лишним млн рублей», — рассказал Христолюбов.

Замминистра отметил, что разработка проектно-сметной документации ведется с 2016 года, сейчас проект направлен на экспертизу.

Длина дороги между Омском и Русской Поляной составляет около 140 км. В случае закрытия казахстанского отрезка дороги жителям райцентра придется ездить в Омск через поселок Красный Яр, длина маршрута увеличится до 220 км. С введением нового участка в объезд территории Казахстана путь в Омск будет составлять 146 км.

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