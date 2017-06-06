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14:15 (мск), источник: Om1.ru

Минстрой назвал дороги, которые отремонтируют в этом году в Омской области

Министерство строительства и ЖКХ планирует освоить в этом году максимальный объем средств, выделенных на ремонт и строительство дорог.

Сегодня, 6 июня, заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области Дмитрий Христолюбов рассказал о масштабном ремонте областных и городских дорог в 2017 году. На эти планы будет выделено более 7 миллиардов рублей. По 96% средств уже проведены торги и заключены контракты.

В результате будет построено около 100 километров дорог и отремонтировано около 200 километров в городе, области и муниципальных образованиях. Планируется, что в этом году будет отремонтировано 135 километров дорог в Омске и 139 километров в области, построено — более 100 километров.

Заместитель министра обозначил основные векторы предстоящих работ. Первое направление — реализация программы «Безопасные и качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета был выделен 1 миллиард рублей. Дорожные работы уже ведутся на 13 городских объектах и 5 областных. Так, в городе уже фрезеруют покрытия на улицах Ватутина, Березовая, 25-ая и 33-ая Северная, Гуртьева, проспект Королева, Авиационная, 2-ая Солнечная, Волгоградская, Заозерная.

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Второй задачей, стоящей перед Минстроем, стоит строительство подъездов к сельским территориям. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» длится уже несколько лет, ее планируют продолжать и в будущем, на ее развитие Омский регион получил в этом году 464 миллиона рублей.

Последнее, но не по значению, направление — содержание и ремонт существующих дорог. В этом году особое внимание будет уделено наиболее «убитым» региональным трассам.
Так, на трассе Омск-Полтавка будет отремонтирован участок на 43−51 километрах. На другом проблемном отрезке дороги на 82−87 километрах, который постоянно затапливает, также будет проведен аварийный ремонт. На автодороге Омкск-Муромцево реконструкция дорог проходит ежегодно.

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Тот, кто ездил в Муромцево 5 лет назад и в этом году, почувствует разницу. В прошлом году мы дошли с 13 по 28 километр, в этом году запланировали с 28 по 50 километр. В следующем — с 50 до 63. Проблемный участок ближе в Муромцево на 108−113 километре мы поставили в план на следующий год. Подрядные организации уже определены, стоимость работ составит 72 миллиона рублей.

Ремонт также будет проходить на 47−66 километрах трассы Омск — Тара в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». На дороге Омск — Русская Поляна планируют навести порядок с 16 по 20 километр в этом году, а с 20 по 35 — в следующем.

Благодаря экономии на торгах, где удалось выгадать 18%, пройдет ремонт отрезка с 33 по 42 километры дороги Омск — Красноярка и с 49 по 54 километры Омск — Одесское.

Со слов Христолюбова, всего в планах Минстроя на этот год 32 объекта, по 30 уже прошли торги и заключены контракты, 31 контракт будет заключен в ближайшие дни. Дорожные работы должны завершиться к 27 июля в Омске и к 30 сентября в районах области.

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