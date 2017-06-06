Пассажиры поездов смогут направлять жалобы и предложения по «горячей линии»

Национальный перевозчик совместно с Главной транспортной прокуратурой и АО «Транстелеком» запустили пилотный проект «Единая система учета обращений» для улучшения сервиса в пассажирских поездах и поддержания обратной связи с пассажирами.

«Эта система будет работать через единый call-центр на базе “Транстелекома” для оперативного принятия мер по удовлетворению требований пассажиров и периодического анализа поступающих жалоб, с выработкой и принятием конкретных мер на снижение их количества. Механизм работы данной системы заключается в том, что пассажир звонит на номер 14−33, регистрирует свое обращение и оставляет оператору свои контактные данные», — сообщили в пресс-службе «Пассажирские перевозки».

Сообщается, что срочные обращения граждан рассматриваются оперативно, вплоть до проверки в пути следования поезда. По остальным обращениям, в течении 7 рабочих дней, сотрудники компании-перевозчика предоставят ответ заявителю в удобной для него форме.