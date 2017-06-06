Пассажиры поездов смогут направлять жалобы и предложения по «горячей линии»
Единая система обращений для пассажиров вводится в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Единая система обращений для пассажиров вводится в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Национальный перевозчик совместно с Главной транспортной прокуратурой и АО «Транстелеком» запустили пилотный проект «Единая система учета обращений» для улучшения сервиса в пассажирских поездах и поддержания обратной связи с пассажирами.
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Сообщается, что срочные обращения граждан рассматриваются оперативно, вплоть до проверки в пути следования поезда. По остальным обращениям, в течении 7 рабочих дней, сотрудники
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