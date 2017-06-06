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14:25 (мск), источник: "Российская газета"

Из Новосибирска в Сочи начал летать двухэтажный «тигр»

Из новосибирского аэропорта Толмачево пассажиры смогут вылететь в Сочи на широкофюзеляжных двухпалубных лайнерах Boeing 747 авиакомпании «Россия».

Источник: "Российская газета"

Как рассказали «РГ» в пресс-службе аэропорта, один из первых рейсов совершил самолет в специальной «тигриной» ливрее.

Носовую часть двухэтажного самолета украшает раскраска в виде головы амурского тигра. Этого крылатого красавца авиакомпания впервые презентовала в сентябре прошлого года. Целью проекта стало привлечение внимания общественности к проблеме сохранения популяции редких видов диких животных.

Приземлившийся в Новосибирске лайнер «в тигриной шкуре» доставил и подарок с юга — живую пальму, ставшую неофициальным символом Сочи. Теперь рейсами, которые выполняются в рамках программы авиакомпании по полетам на популярные туристические направления, можно воспользоваться дважды в неделю: в понедельник и пятницу.

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