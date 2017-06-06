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14:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в 2017 году на формирование современной городской среды направят 1,3 млрд рублей

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. Общий объем финансирования приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году составит 1 млрд 32 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 856,64 млн рублей, из республиканского бюджета 175,45 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского Министерства ЖКХ.

Источник: Reuters

Всего в 2017 году планируется благоустроить 354 дворовых территории (с охватом 604 многоквартирных домов) и 35 общественных территорий (15 парков, пять скверов, три площади, шесть пешеходных зон, две территории общественного назначения, одна аллея, набережная, спортивная площадка и территория транспортной инфраструктуры).

Участие в приоритетном проекте примут 23 муниципальных образования. На сегодняшний день все они провели общественные обсуждения, по результатам которых определен перечень дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству и утверждены муниципальные программы.

Стоит отметить, что приоритетный проект не заканчивается 2017 годом. Он рассчитан до 2022 года. Начиная с 2018 года в программе благоустройства примут участие все населенные пункты республики с численностью населения более 1000 человек.

Федеральный проект «Формирование современной городской среды» стартовал по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» и направлен на комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль в решении этих вопросов отводится гражданам, которые должны принять решение о перечне объектов в своем населенном пункте, которые войдут в окончательный план реализации проекта.

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