В Челябинской области на трассе М-5 ограничат движение на три месяца

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся в связи с ремонтом моста через реку Серазак. Они будут действовать с 5 июня до 15 сентября 2017 года на левом проезде 1863+800 километра трассы М5.

В компании уточнили, ремонтные работы проводит OOO «СтройРемМост» в рамках госконтракта. Финансируется ремонт за счет средств федерального бюджета.

Схема организации движения на период выполнения ремонтных работ согласована с региональным ГИБДД и утверждена ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В компании отмечают, что ограничения могут привести к снижению общего скоростного режима. Водителей просят учитывать этот факт при выборе маршрута и определения времени доезда до места назначения.