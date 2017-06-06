Мэрия опровергает заявления Минстроя о промедлении ремонта дворов.

Администрация Омска оперативно отреагировала на провокационное заявление регионального Минстроя.

Напомним, сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Христолюбов заявил, что из-за промедления мэрии в Омске не ремонтируют дворы. Соглашение с Минстроем на участие в программе «Формирование современной городской среды» подписали все муниципальные образования, кроме Омска.

Христолюбов объяснил это тем, что администрацию смущает пункт, согласно которому нужно будет вернуть все средства обратно в случае некачественного ремонта дворов, а в данном случае речь идет о 150 миллионах рублей.

Некоторые СМИ усугубили положение, умолчав о заявлении Христолюбова, что программа будет в любом случае будет реализована, поскольку городские власти подпишут соглашение.

В мэрии Омска заявили, что информация от отказе получения средств не соответствует действительности, а рассмотрение соглашения не может повлиять на сроки работ.

Пресс-служба администрации города Омска

— Рабочие вопросы по согласованию текста соглашения между администрацией Омска и региональным Минстроем, которые решаются в настоящее время, никак не повлияют и не могут повлиять ни на сроки, ни на качество проведения работ.

В администрации Омска напомнили, что в городе определены дворовые территории, которые приведут в порядок на средства из федерального, областного и городского бюджетов.