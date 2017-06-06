Мининфраструктуры анонсировало запуск поезда «пяти столиц»

Министерство инфраструктуры намерено запустить пассажирский поезд «пяти столиц» по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Хотел бы презентовать проект поезда пяти столиц. Его цель — объединить пассажирским сообщением пять европейских столиц: Киев, Минск, Вильнюс, Ригу, Таллинн», — сказал он.