В Челябинске преобразят площадь Революции

В Челябинске приводят в порядок площадь Революции. Для начала старые уличные ограждения поменяют на новые — литые чугунные.

Как рассказал «Уралинформбюро» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, замене подлежат 380 метров ограждения — со стороны улиц Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекта Ленина. Цена вопроса — 2,8 миллиона рублей. Контракт с подрядчиком планируется заключить до середины июня, все должно быть готово к 15 июля.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев выступил с инициативой установить и новые литые фонарные столбы в центре города, а также отремонтировать подземные пешеходные переходы.