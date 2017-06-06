В Челябинске преобразят площадь Революции
Для начала поменяют ограждения.
Для начала поменяют ограждения.
В Челябинске приводят в порядок площадь Революции. Для начала старые уличные ограждения поменяют на новые — литые чугунные.
Как рассказал «Уралинформбюро» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, замене подлежат 380 метров ограждения — со стороны улиц Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекта Ленина. Цена вопроса — 2,8 миллиона рублей. Контракт с подрядчиком планируется заключить до середины июня, все должно быть готово к 15 июля.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев выступил с инициативой установить и новые литые фонарные столбы в центре города, а также отремонтировать подземные пешеходные переходы.