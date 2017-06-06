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16:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила об отмене чартерных рейсов из Уфы

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Сегодня, 6 июня, авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене вылетов из ряда российских аэропортов. В этот список попала и Уфа: согласно официальному сайту авиакомпании, 12 и 15 июня отменяется чартерный рейс Сочи — Уфа — Сочи.

Перевозчик объясняет подобные меры необходимостью стабилизировать расписание и обещает выполнить обязательства перед туристами, которые уже улетели на курорты.

«В связи с тем, что информация об отмене некоторых рейсов в Сочи была представлена в сроки, не предполагающие технической возможности обеспечения замены перевозки, мы вынуждены отменить туры, выполнение которых планировалось на данных рейсах», — прокомментировал представитель НТК «Интурист», туроператора, работающего на рейсах «ВИМ-Авиа» в Уфе.

Чтобы выйти из положения, туроператор предлагает туристам четыре варианта решения: перебронировать тур на наземное обслуживание с возвратом стоимости перелета; перенести сроки тура на более поздние по желанию туристов; перебронировать тур на другое направление или аннулировать с оперативным возвратом полной стоимости тура.

По словам представителя туроператора, от каникул в Сочи отказываются единицы. Большая часть туристов соглашается на вылет из других городов или на перенос отпуска на другие даты.

«Ситуация с “ВИМ-Авиа” динамично меняется. Отменяются далеко не все рейсы, и мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию полетных программ данной авиакомпании», — говорят в НТК «Интурист».

Напомним, после нескольких задержек рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» деятельностью перевозчика заинтересовалась транспортная прокуратура.

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