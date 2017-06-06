Авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила об отмене чартерных рейсов из Уфы

Перевозчик объясняет подобные меры необходимостью стабилизировать расписание и обещает выполнить обязательства перед туристами, которые уже улетели на курорты.

«В связи с тем, что информация об отмене некоторых рейсов в Сочи была представлена в сроки, не предполагающие технической возможности обеспечения замены перевозки, мы вынуждены отменить туры, выполнение которых планировалось на данных рейсах», — прокомментировал представитель НТК «Интурист», туроператора, работающего на рейсах «ВИМ-Авиа» в Уфе.

Чтобы выйти из положения, туроператор предлагает туристам четыре варианта решения: перебронировать тур на наземное обслуживание с возвратом стоимости перелета; перенести сроки тура на более поздние по желанию туристов; перебронировать тур на другое направление или аннулировать с оперативным возвратом полной стоимости тура.

По словам представителя туроператора, от каникул в Сочи отказываются единицы. Большая часть туристов соглашается на вылет из других городов или на перенос отпуска на другие даты.

«Ситуация с “ВИМ-Авиа” динамично меняется. Отменяются далеко не все рейсы, и мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию полетных программ данной авиакомпании», — говорят в НТК «Интурист».

Напомним, после нескольких задержек рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» деятельностью перевозчика заинтересовалась транспортная прокуратура.