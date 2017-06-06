Вошедший в Керченский пролив украинский лайнер продан России

— Сейчас теплоход «Генерал Ватутин» находится в международных территориальных водах рядом с Керченским проливом, но не нарушает никакие международные законы и нормы, — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта России Алексей Кравченко. — На данный момент нам известно, что корабль был продан российской компании и двигается в Ростов-на-Дону. «Генерал Ватутин» сменит флаг и порт приписки.

В Росморречфлоте добавили, что «это совершенно обычная сделка по купле-продаже судна», но на фоне «сложных взаимоотношений России и Украины это может кем-то восприниматься как недружественные действия».

Четырехпалубный круизный теплоход «Генерал Ватутин» до этого курсировал по Днепру и Черному морю и может вместить до 280 пассажиров.