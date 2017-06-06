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16:38 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе снесут два многоквартирных дома

Севастопольский городской суд постановил снести два многоквартирных дома. Пока они расположены по адресам: ул. Героев Бреста, 60 и ул. Киянченко, 24.

Об этом сообщает пресс-служба суда. На ул. Героев Бреста, 60 возведено 5-этажное здание с обустройством 14 изолированных квартир. Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что данное строение не является индивидуальным. При этом целевое назначение земельного участка — строительство и обслуживание индивидуального жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок), — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, здание отвечает признакам самовольной постройки. Севастопольский городской суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил решение районного суда без изменений. Собственник строения и земельного участка в течение месяца обязан за свой счет осуществить снос здания. По истечении этого срока истец в лице правительства Севастополя — получит право сноса со взысканием расходов с ответчика.

Такая же судьба у здания по ул. Киянченко, 24 — там, на приусадебном участке возведен четырехэтажный дом. На самостоятельный снос суд отвел ответчику 2 месяца.

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