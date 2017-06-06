В Севастополе снесут два многоквартирных дома
Севастопольский городской суд постановил снести два многоквартирных дома. Пока они расположены по адресам: ул. Героев Бреста, 60 и ул. Киянченко, 24.
Севастопольский городской суд постановил снести два многоквартирных дома. Пока они расположены по адресам: ул. Героев Бреста, 60 и ул. Киянченко, 24.
Об этом сообщает
Таким образом, здание отвечает признакам самовольной постройки. Севастопольский городской суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил решение районного суда без изменений. Собственник строения и земельного участка в течение месяца обязан за свой счет осуществить снос здания. По истечении этого срока истец в лице правительства Севастополя — получит право сноса со взысканием расходов с ответчика.
Такая же судьба у здания по ул. Киянченко, 24 — там, на приусадебном участке возведен четырехэтажный дом. На самостоятельный снос суд отвел ответчику 2 месяца.