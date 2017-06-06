1200 нижегородских предприятий готовы принять на работу инвалидов

1200 предприятий Нижегородской области готовы принять на работу людей с ограниченными возможностями, 500 из них — в Нижнем Новгороде, сообщил руководитель управления государственной службы занятости населения региона Александр Силаньтев.

По его словам, с начала 2017 года в службу занятости обратилось 700 инвалидов, из них трудоустроили 55,4%. Сейчас в областном банке вакансий насчитывается более двух тысяч позиций для людей с ограниченными возможностями.

По словам председателя областного совета женщин Натальи Марковой, в регионе уделяют большое внимание трудоустройству инвалидов.

«Нижегородская область была одним из первых регионов страны, где начал реализовываться закон о безбарьерной среде, — отметила Наталья Маркова. — Также в прошлом году в области был принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов».