В обход Украины: «Газпром» сообщил, что договорился о финансировании «Северного потока-2»

Российский газовый концерн «Газпром» и западные партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта «Северный поток-2» на сумму до $6,65 миллиарда на случай недостаточного привлечения проектного финансирования.

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Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на информацию «Газпрома».

Срок действия соглашения — 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов составит не более 70 процентов общих затрат на проект, ставка по кредиту — EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования, говорится в сообщении «Газпрома».

Весной «Газпром» сообщил, что его партнеры по строительству трансбалтийской магистрали предоставят оператору проекта — Nord Stream AG бридж-кредит в размере до 6,65 миллиарда евро под 6,0 процента годовых и с предельным сроком до 31 декабря 2019 года.

В апреле «Газпром» говорил, что возьмет на себя финансирование половины расходов из 9,5 миллиарда евро на строительство «Северного потока-2».

Западные партнеры «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» — Uniper, Shell, Engie, OMV и Wintershall.

Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год начнётся в 2018 году и завершится в конце 2019 года.