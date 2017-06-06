В обход Украины: «Газпром» сообщил, что договорился о финансировании «Северного потока-2»
Срок действия соглашения — 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года.
Срок действия соглашения — 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года.
Российский газовый концерн «Газпром» и западные партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта «Северный поток-2» на сумму до $6,65 миллиарда на случай недостаточного привлечения проектного финансирования.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на информацию «Газпрома».
Срок действия соглашения — 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов составит не более 70 процентов общих затрат на проект, ставка по кредиту — EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования, говорится в сообщении «Газпрома».
Весной «Газпром» сообщил, что его партнеры по строительству трансбалтийской магистрали предоставят оператору проекта — Nord Stream AG
В апреле «Газпром» говорил, что возьмет на себя финансирование половины расходов из 9,5 миллиарда евро на строительство «Северного потока-2».
Западные партнеры «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» — Uniper, Shell, Engie, OMV и Wintershall.
Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год начнётся в 2018 году и завершится в конце 2019 года.