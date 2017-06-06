Улицу Советскую ждет глобальная реконструкция

Источник: РИАЦ

В пресс-центре ИА «РИАЦ» обсудили будущую комплексную реконструкцию улицы Советской в Волгограде. Участники круглого стола представили план своей совместной работы. На днях улицу Советскую перекрыли: компания «Концессии теплоснабжения» первой приступит выполнению своей части масштабного ремонта. — Улица Советская для нас — особый объект: здесь, от улицы Ленина и до Пражской пролегает магистральный трубопровод, снабжающий центр города. На текущий момент он находится в крайне тяжелом состоянии: на этом участке высокая аварийность. Так, за последние пять лет были 53 порыва, которые приводили к перекрытию дорожного движения на улице Советской и отключению потребителей от горячего водоснабжения. Потому этот участок стал приоритетным в текущем году, — рассказал директор ООО «Концессии теплоснабжения» Евгений Ярцев. На улице Советской заменят 4,6 километров теплотрассы. На перекладку магистральной тепловой сети будет потрачено порядка 200 млн рублей. Деньги потратят на замену труб, проложенных более 30 лет назад. Исключение составят два участка улицы Советской: от 13-й Гвардейской до ул. Наумова и от Пражской до 7-й Гвардейской, где работы по реконструкции были произведены годами ранее.

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— Всего в этом году предусмотрено перекладка 22 км 400 м труб. Улица Советская — самый крупный объект инвестпрограммы, стоимость которой порядка 1 миллиард 750 млн рублей. Из них на реконструкцию тепловых сетей предусмотрены 600 млн рублей, в том числе 200 млн будет инвестированы в реконструкцию данного участка сети, — сообщил Евгений Ярцев. Как поясняют «концессионеры», масштабный ремонт, который продлится все лето, не на долго лишит потребителей горячей воды. Без отключений, бесспорно, не обойтись, однако их сроки будут минимальными. — Мы реконструируем в соответствии с графиком, который, уверен, будет соблюден. Важен еще один аспект: перекладка теплосетей не приведет к дополнительным отключениям потребителей от горячего водоснабжения. Мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы у людей в этом районе были всего лишь плановое двухнедельное отключение горячей воды, как и во всех частях города. Масштабная реконструкция никак не повлияет на потребителей в центре города, — пояснил директор ООО «Концессии теплоснабжения». На Советской, где специалисты теплосетей в ближайшее время начнут обновлять свои трубопроводы, параллельно будут вестись работы по замене других систем. — На этом участке есть соприкосновение с сетями водоснабжение и водоотведение — в этой части работы синхронизированы с «Концессиями водоснабжения», — заметил Евгений Ярцев. Коллеги-концессионеры придут на этот участок, чтобы выполнить свою часть реконструкции немногим позже и завершат раньше: объем запланированных специалистами ООО «Концессии водоснабжения» ремонтных работ на Советской меньше. — Дорожной картой предусмотрена реконструкция участка сети диаметром 225 мм и протяженностью 375 погонных метров — от Аллеи Героев до улицы Комсомольской. Всю работу мы синхронизировали со всеми коллегами. Должен отметить, что с прошлого года мы таким образом, в результате синхронизация действий, переложили сети на 7 улицах. После чего коллеги из дорожной службы приступили к восстановлению дорожного покрытия. Работы ведутся так уже второй год, и, я думаю, что мы будем делать это и в будущем, — рассказал заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» Александр Жернаков. Реконструкция магистрального трубопровода, снабжающего жителей центральной части города Волгограда горячей водой, пройдет в несколько этапов. Сначала произведут замену труб на участке от ул. 13-й Гвардейской до ул. Соколова, далее специалисты займутся отрезком сети, расположенном на ул. Наумова до Пражской, и на завершающей стадии обновят сеть, пролегающую от ул. Соколова до ул. Ленина. После по графику на участки будут заходить дорожники: специалистам предстоит укладка покрытия на достаточно больших площадях фактически «с нуля». На Советской, как и на других участках городской улично-дорожной сети, включенных в план ремонта на 2017 год, проведут комплексное восстановление дорожного полотна.

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