Улицу Советскую ждет глобальная реконструкция

В пресс-центре ИА «РИАЦ» обсудили будущую комплексную реконструкцию улицы Советской в Волгограде. Участники круглого стола представили план своей совместной работы.
На днях улицу Советскую перекрыли: компания «Концессии теплоснабжения» первой приступит выполнению своей части масштабного ремонта.
— Улица Советская для нас — особый объект: здесь, от улицы Ленина и до Пражской пролегает магистральный трубопровод, снабжающий центр города. На текущий момент он находится в крайне тяжелом состоянии: на этом участке высокая аварийность. Так, за последние пять лет были 53 порыва, которые приводили к перекрытию дорожного движения на улице Советской и отключению потребителей от горячего водоснабжения. Потому этот участок стал приоритетным в текущем году, — рассказал директор ООО «Концессии теплоснабжения» Евгений Ярцев.
На улице Советской заменят 4,6 километров теплотрассы. На перекладку магистральной тепловой сети будет потрачено порядка 200 млн рублей. Деньги потратят на замену труб, проложенных более 30 лет назад. Исключение составят два участка улицы Советской: от 13-й Гвардейской до ул. Наумова и от Пражской до 7-й Гвардейской, где работы по реконструкции были произведены годами ранее.
— Всего в этом году предусмотрено перекладка 22 км 400 м труб. Улица Советская — самый крупный объект инвестпрограммы, стоимость которой порядка 1 миллиард 750 млн рублей. Из них на реконструкцию тепловых сетей предусмотрены 600 млн рублей, в том числе 200 млн будет инвестированы в реконструкцию данного участка сети, — сообщил Евгений Ярцев.
Как поясняют «концессионеры», масштабный ремонт, который продлится все лето, не на долго лишит потребителей горячей воды. Без отключений, бесспорно, не обойтись, однако их сроки будут минимальными.
— Мы реконструируем в соответствии с графиком, который, уверен, будет соблюден. Важен еще один аспект: перекладка теплосетей не приведет к дополнительным отключениям потребителей от горячего водоснабжения. Мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы у людей в этом районе были всего лишь плановое двухнедельное отключение горячей воды, как и во всех частях города. Масштабная реконструкция никак не повлияет на потребителей в центре города, — пояснил директор ООО «Концессии теплоснабжения».
На Советской, где специалисты теплосетей в ближайшее время начнут обновлять свои трубопроводы, параллельно будут вестись работы по замене других систем.
— На этом участке есть соприкосновение с сетями водоснабжение и водоотведение — в этой части работы синхронизированы с «Концессиями водоснабжения», — заметил Евгений Ярцев.
Коллеги-концессионеры придут на этот участок, чтобы выполнить свою часть реконструкции немногим позже и завершат раньше: объем запланированных специалистами ООО «Концессии водоснабжения» ремонтных работ на Советской меньше.
— Дорожной картой предусмотрена реконструкция участка сети диаметром 225 мм и протяженностью 375 погонных метров — от Аллеи Героев до улицы Комсомольской. Всю работу мы синхронизировали со всеми коллегами. Должен отметить, что с прошлого года мы таким образом, в результате синхронизация действий, переложили сети на 7 улицах. После чего коллеги из дорожной службы приступили к восстановлению дорожного покрытия. Работы ведутся так уже второй год, и, я думаю, что мы будем делать это и в будущем, — рассказал заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» Александр Жернаков.
Реконструкция магистрального трубопровода, снабжающего жителей центральной части города Волгограда горячей водой, пройдет в несколько этапов. Сначала произведут замену труб на участке от ул. 13-й Гвардейской до ул. Соколова, далее специалисты займутся отрезком сети, расположенном на ул. Наумова до Пражской, и на завершающей стадии обновят сеть, пролегающую от ул. Соколова до ул. Ленина. После по графику на участки будут заходить дорожники: специалистам предстоит укладка покрытия на достаточно больших площадях фактически «с нуля». На Советской, как и на других участках городской улично-дорожной сети, включенных в план ремонта на 2017 год, проведут комплексное восстановление дорожного полотна.
— Впервые за двадцать предыдущих лет в городе и области наметился прорыв в сфере ремонта дорожного покрытия: его восстановление в предыдущие годы мы начали вести комплексно, когда ушли от так называемого ямочного ремонта и частичного обновления покрытия проезжих частей. Для выполнения работ привлекаются только те организации, которые имеют опыт. Подрядчики сами заинтересованы работать качественно, потому что несут ответственность в течение 4 лет и устраняют недочеты за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Мы с участием общественников и дорожных служб ежегодно в осенне-зимний период проводим комплексное обследование обновленных объектов. Проверки показывали, что реконструированные дороги отстояли уже одну, а некоторые две зимы, а изъяны проезжей части существуют незначительные. Их организации исправляют в рамках гарантийных обязательств, — подчеркнул председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов.
Весной начался масштабный ремонт городской дорожной сети: строители уже ведут работы на ряде волгоградских улицах и магистралях. Так, полным ходом идет реконструкция ул. Краснознаменской, началось восстановление 3-й Продольной.
— Завершены конкурсные процедуры по 19 городским объектам. Сейчас в стадии проведения конкурсных процедур находятся проекты ещё 12 участков, — сообщил Виталий Земцов.
Ремонт и развитие дорожной инфраструктуры — одна из по реализации долгосрочной губернаторской стратегии развития региона, в которой определены приоритеты. В их числе — создание комфортной жизненной среды.
— Такое количество объектов, включенных в план комплексного ремонта на 2017 год, стало возможным благодаря вхождению Волгограда и области в программу «Качественные и безопасные дороги России». В предыдущий год мы отремонтировали 100 квадратных километров дорог и потратили на это 3 млрд рублей — федеральный центр увидел, что у нас есть подвижки в этом направлении, и в настоящее время финансирование продолжается. Мы планируем выйти на тот же объем и отремонтировать не менее 100 километров дорог улично-дорожной сети города, — отметил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда.
Таким образом, в Волгограде сформирован системный подход к реконструкции инженерных и дорожных сетей. Изношенные коммуникации, проложенные десятилетиями ранее под основными городскими магистралями, обновляются практически одновременно: снимается старый асфальт, меняются трубы, после чего начинается масштабное комплексное восстановление дорог. Как считают эксперты, именно так и может происходить реновация.
— Практика, которая существует городах, сложилась достаточно давно: магистральные трубопроводы, будь то тепловые сети или водопроводы, конечно, идут чаще всего под транспортно-дорожной сетью. Раньше нам, жителям Волгограда приходилось наблюдать, как сначала делали хорошее новое покрытие, а потом буквально через несколько месяцев его снимали из-за разрушения за счёт порывов. Коллеги, взявшись за комплексный подход, поступили очень правильно и с точки зрения города, и с точки зрения расходования средств: налицо экономия затрат, — заметил начальник отдела научных исследований ИАиС ВолгГТУ Владимир Вовко.