Власти намерены снести два многоквартирных дома в Калининграде

В доме на улице Новинской четыре квартиры, на Нансена — восемь. Специальная комиссия установила, что здания непригодны для проживания. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов должен до 15 июля 2017 года составить список жильцов, до 1 августа сообщить им о признании домов аварийными и до 15 декабря 2022 года снести объекты.

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Калининграду 100 тысяч рублей на расселение аварийного жилья. В перечне на 2017-й год находятся 14 домов.