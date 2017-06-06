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18:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти намерены снести два многоквартирных дома в Калининграде

Власти признали аварийными два многоквартирных дома по улице Новинской, 24 и Нансена, 61. Жильцов должны расселить до 2022 года, а здания снести, говорится в постановлении мэрии.

Источник: Калининград.Ru

В доме на улице Новинской четыре квартиры, на Нансена — восемь. Специальная комиссия установила, что здания непригодны для проживания. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов должен до 15 июля 2017 года составить список жильцов, до 1 августа сообщить им о признании домов аварийными и до 15 декабря 2022 года снести объекты.

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Калининграду 100 тысяч рублей на расселение аварийного жилья. В перечне на 2017-й год находятся 14 домов.

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