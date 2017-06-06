В Минэнергоугля рассказали, когда запустят новый газопровод между Украиной и Польшей
Министерство ожидает запуска
Министерство ожидает запуска
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что в конце 2020 — начале 2021 года будет запущен новый
Об этом сообщил в ходе второй
«Запуск интерконнектора ожидается в конце 2020 года — начале 2021 года. Это согласованная позиция с польской стороной», — сказал замминистра.
По его словам, сейчас Украина может получать из Польши около 1 млрд куб. м газа в год, а реализация данного проекта позволит значительно увеличить объемы поставок.
«Что это даст? 8 млрд куб. м из Украины (в Польшу — УНИАН) и 5−7 млрд куб. м газа из Польши (в Украину — УНИАН). То есть поставки газа в обе стороны по необходимости», — отметил Прокопив.
Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2015 года
В июне 2016 года украинский и польский операторы газотранспортных систем — компании «Укртрансгаз» и
Справка УНИАН. Газовый интерконнектор «Польша — Украина» будет включать строительство магистрального газопровода «Германовичи —
Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи — Страхоцина, Страхоцина — Погорская Воля, Погорская Воля — Творзен и Творов — Творзен.
Основная цель объединения польской и украинской ГТС — увеличение возможностей импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечение возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна обеспечить увеличение пропускной способности ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд куб. м в год. Данный проект планируется завершить к 2020 году.