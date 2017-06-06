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19:02 (мск), источник: УНИАН

В Минэнергоугля рассказали, когда запустят новый газопровод между Украиной и Польшей

Министерство ожидает запуска газопровода-интерконнектора между странами к 2021 году.

Источник: УНИАН

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что в конце 2020 — начале 2021 года будет запущен новый газопровод-интерконнектор, который позволит увеличить объём возможных поставок газа из Польши до 7 млрд куб. м в год.

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Об этом сообщил в ходе второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве заместитель министра энергетики Игорь Прокопив.

«Запуск интерконнектора ожидается в конце 2020 года — начале 2021 года. Это согласованная позиция с польской стороной», — сказал замминистра.

По его словам, сейчас Украина может получать из Польши около 1 млрд куб. м газа в год, а реализация данного проекта позволит значительно увеличить объемы поставок.

«Что это даст? 8 млрд куб. м из Украины (в Польшу — УНИАН) и 5−7 млрд куб. м газа из Польши (в Украину — УНИАН). То есть поставки газа в обе стороны по необходимости», — отметил Прокопив.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать дополнительных 8 млрд куб. м газа в год.

В июне 2016 года украинский и польский операторы газотранспортных систем — компании «Укртрансгаз» и Gaz-System S.A. — завершили подготовку технико-экономического обоснования данного проекта. В начале декабря 2016 года компании подписали соглашение о правилах взаимодействия для реализации проекта.

Справка УНИАН. Газовый интерконнектор «Польша — Украина» будет включать строительство магистрального газопровода «Германовичи — польско-украинская граница» общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и «Бильче-Волыця — украинско-польская граница» протяженностью почти 110 км на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи — Страхоцина, Страхоцина — Погорская Воля, Погорская Воля — Творзен и Творов — Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС — увеличение возможностей импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечение возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна обеспечить увеличение пропускной способности ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд куб. м в год. Данный проект планируется завершить к 2020 году.

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