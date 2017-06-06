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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Wi-Fi появится в 19 подмосковных парках

Власти Московской области оборудуют точками Wi-Fi 19 подмосковных парках, которые участвуют в государственной программе «Культура Подмосковья». Об этом во вторник, 6 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Источник: Reuters

Сейчас посетители 34 подмосковных парков имеют доступ к беспроводному интернету.

Ранее во вторник сообщалось, что в подмосковных парках 12 июня, в День России, пройдет более 100 праздничных мероприятий.

5 июня стало известно, что в девяти муниципалитетах Московской области появятся новые парки культуры и отдыха. Новые зоны отдыха, в частности, будут созданы в городских поселениях Запрудня Талдомского района, Голицыно Одинцовского района, Монино Щелковского района, Селятино Наро-Фоминского района.

Всего в области зарегистрировано 82 официальных парка культуры и отдыха. На их содержание органы местного самоуправления тратят около 1,5 миллиарда рублей.

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