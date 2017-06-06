Дом в Нефтяниках, где дважды рухнула стена, признали аварийным
Будут ли его расселять под снос, пока не известно.
Будут ли его расселять под снос, пока не известно.
Специалисты «Горпроекта», которые осматривали разрушающийся дом на улице 50 лет Профсоюзов, сделали выводы о его аварийности. Предварительное заключение передано в городскую прокуратуру, копии также получили жильцы.
Однако дальнейшая судьба дома все еще под вопросом. Аварийное здание может подлежать сносу, но также ситуацию могут исправить с помощью капремонта, который, напомним, изначально планировался еще на 2016 год, но был перенесен на 2018 год.
— По предварительному заключению «Горпроект» говорит об аварийности дома. Но это не значит, что его сносить нужно, возможен и капремонт, и реконструкция. Но это решит уже межведомственная комиссия, — приводит НГС. Омск слова сотрудника прокуратуры Советского округа.
Напомним, 11 мая обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир в доме № 57 б на улице 50 лет Профсоюзов. Никто не пострадал, но у жильцов возникли сложности с получением временного жилья. Проверкой инцидента занялась прокуратура, а в городской администрации заявили, что риска дальнейшего разрушения стены нет. Однако 26 мая произошло второе обрушение, и жильцы уверены, что трещина в стене доходит до третьего этажа.