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22:05 (мск), источник: Om1.ru

Дом в Нефтяниках, где дважды рухнула стена, признали аварийным

Будут ли его расселять под снос, пока не известно.

Специалисты «Горпроекта», которые осматривали разрушающийся дом на улице 50 лет Профсоюзов, сделали выводы о его аварийности. Предварительное заключение передано в городскую прокуратуру, копии также получили жильцы.

Однако дальнейшая судьба дома все еще под вопросом. Аварийное здание может подлежать сносу, но также ситуацию могут исправить с помощью капремонта, который, напомним, изначально планировался еще на 2016 год, но был перенесен на 2018 год.

— По предварительному заключению «Горпроект» говорит об аварийности дома. Но это не значит, что его сносить нужно, возможен и капремонт, и реконструкция. Но это решит уже межведомственная комиссия, — приводит НГС. Омск слова сотрудника прокуратуры Советского округа.

Напомним, 11 мая обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир в доме № 57 б на улице 50 лет Профсоюзов. Никто не пострадал, но у жильцов возникли сложности с получением временного жилья. Проверкой инцидента занялась прокуратура, а в городской администрации заявили, что риска дальнейшего разрушения стены нет. Однако 26 мая произошло второе обрушение, и жильцы уверены, что трещина в стене доходит до третьего этажа.

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