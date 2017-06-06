МЧС РФ рассматривает возможность покупки белорусской техники
Предложения белорусской стороны рассмотрит рабочая группа, по результатам доклада которой и будет вынесено решение.
Предложения белорусской стороны рассмотрит рабочая группа, по результатам доклада которой и будет вынесено решение.
МИНСК, 6 июн — Sputnik. МЧС России рассмотрит предложения белорусских производителей спецтехники для нужд спасателей, заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Ващенко, которая состоялась в рамках международного салона «Комплексная безопасность» в подмосковном Ногинске.
«Работает рабочая группа, которая изучит предложения белорусских производителей
Он отметил, что по итогам работы группы будут подготовлены предложения по закупкам в соответствии с российским законодательством. Министр также добавил, что вся техника, которая поступает в МЧС, должна превосходить мировые стандарты по соотношению цена/качество.
В свою очередь Ващенко сообщил, что производители достигли договоренностей о поставках комплектующих для техники организаций Беларуси и России. Также министр поблагодарил своего российского коллегу за возможность участвовать в международном салоне.
«МЧС России — это мировой лидер в оказании помощи, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которое мы равняемся», — сказал Ващенко.