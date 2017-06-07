Вениамину Кондратьеву показали необычную технологию выращивания кукурузы

На месте бывшего карьера по добыче галечника аграрии Курганинского района решили выращивать кукурузу. Необычную технологию показали Вениамину Кондратьеву. Специалисты такой способ называют ирригационным.

— Кукуруза в камнях: виноградная лоза обычно, там каменистая почва, потому что считается, что лоза должна страдать, чтобы было хорошего качества вино. Но что кукуруза должна страдать, чтобы была хорошая и сладкая — я еще такого не слышал и не видел. Вот первый раз вижу, чтобы на такой почве, а это почвой не назовешь, растет кукуруза. Вокруг нашего предприятия много земель, которые не обрабатываются никем, потому что люди не могут рисковать. И идти на это. Мы раньше получали урожай здесь 25−30 центнеров, после введения этих сеялок и системы полива мы сегодня кукурузы получаем 100 центнеров с гектара.

— У хорошего хозяина, наверно, даже камень родит, как говорится. На самом деле, это уже сегодняшние технологии выращивания кукурузы, и вы их применили — честь вам и хвала.

Выращенный урожай в качестве основного сырья идет на кондитерскую фабрику. В год это предприятие выпускает до 20 тысяч тонн сладостей. А могло бы еще больше, заверяет директор. Если бы не заводы, которые работают в тени.

Наращивают объемы и местные фермеры. В тепличном хозяйстве во всех смыслах жаркая пора — вот-вот доспеют томаты. Но тут стоит вопрос с отечественными семенами.

По многим вопросам сегодня муниципалитет вырвался в лидеры. Уже на встрече с активом Вениамин Кондратьев говорит — чувствуется хозяйский подход.

— Может быть, показали то, что мне надо показать. Но то, что я увидел, я уверен, это неотделимо взятые экземпляры. Это вам подход людей, которые живут в Курганинском районе. Вы сегодня остановили наращивание госдолга. А еще, пусть на чуть-чуть, но его уже сократили. Это значит — правильные управленческие решения. Значит — правильный расклад сегментов в этой самой экономике. Значит, правильная поддержка тех, кого нужно поддерживать. И не в пользу крикунов, а тех, кто умеет зарабатывать, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Но преображение, кажется, заметили не все жители. На встрече рассказывают губернатору: в домах нет ни газа, ни воды. При этом добавляют, что живут на дачах. Вениамин Кондратьев недоумевает — обосновавшись в домах, которые не предназначены для постоянного проживания, горожане теперь требуют благ цивилизации.

— Мы сперва в дачках поселились, теперь дачки в дома превратили, а в дачках то все равно улочки прежние остались, а теперь мы говорим дальше дайте-то. Детские сады, дома, поликлиники, а куда — это ж дачные поселки изначально были. Теперь власть во всем виновата, не дает. Вы покупали дачи. И теперь никаких претензий быть не может. Потому что вы дачу там и купили или подстроились в дачном поселке. Принцип объективности должен присутствовать. Мы пытаемся всем создать комфорт. За каждым решением нужны деньги. Не просто копейка, где-то рубль, а где-то миллионы и миллиард, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Будущее любого города и района зависит от экономической и социальной стабильности. И Курганинский район уверенно идет в этом направлении.