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10:28 (мск), источник: Новый Калининград

Минфин: Зарплаты в регионе порой не отвечают прожиточному минимуму и здравому смыслу

Уровень зарплаты в большинстве организаций и предприятий частного сектора региона часто не соответствует реалиям рынка труда, заявил врио министра финансов Виктор Порембский в на публичных слушаниях в областной Думе во вторник. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Нельзя не сказать об уровне заработной платы в большинстве организаций и предприятий частного сектора. Зачастую она, или точнее легальная её часть, не соответствует ни реалиям рынка труда, ни уровню, установленному соглашением с работодателями, ни прожиточному минимуму, ни здравому смыслу. Если, конечно, не принимать за него уход от платежей в пенсионный и другие социальные фонды и от НДФЛ», — приводит пресс-службы слова главы областного минфина.

По словам чиновника, такие компании чаще всего объясняют низкие зарплаты неполной занятостью и кадровой текучкой, но в подавляющем большинстве случаев причиной является недобросовестное предпринимательство и серый оборот финансов. Порембский утверждает, что риски у таких организаций растут из-за улучшения налогового администрирования, и систем контроля.

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