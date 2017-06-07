Минфин: Зарплаты в регионе порой не отвечают прожиточному минимуму и здравому смыслу

«Нельзя не сказать об уровне заработной платы в большинстве организаций и предприятий частного сектора. Зачастую она, или точнее легальная её часть, не соответствует ни реалиям рынка труда, ни уровню, установленному соглашением с работодателями, ни прожиточному минимуму, ни здравому смыслу. Если, конечно, не принимать за него уход от платежей в пенсионный и другие социальные фонды и от НДФЛ», — приводит пресс-службы слова главы областного минфина.

По словам чиновника, такие компании чаще всего объясняют низкие зарплаты неполной занятостью и кадровой текучкой, но в подавляющем большинстве случаев причиной является недобросовестное предпринимательство и серый оборот финансов. Порембский утверждает, что риски у таких организаций растут из-за улучшения налогового администрирования, и систем контроля.