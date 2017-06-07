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07:48 (мск), источник: Ежедневник.by

Здоровье белорусов разрушают алкоголь, курение и неправильное питание

Ведущей причиной смертности в Беларуси являются неинфекционные заболевания (НИЗ). Минздрав и ВОЗ представили результаты исследования, которые показывают, насколько распространены в Беларуси факторы риска НИЗ.

Источник: Ежедневник.by

В исследовании приняли участие свыше 6 тыс. белорусов возрасте от 18 до 69 лет. Исследование проводилось среди городского и сельского населения во всех семи регионах страны.

Было определено, насколько распространены среди белорусов основные поведенческие и биологические факторы риска НИЗ среди населения: курение, употребление алкоголя, неправильно питание, избыточный вес и ожирение и др. Эксперты полагают, что полученные результаты должны обеспокоить общественность и привлечь внимание к проблеме.

Лишний вес — у 60% белорусов, ожирение — у 25%

По данным исследования, избыточная масса тела выявлена у 60% населения. Ожирение есть у каждого четвертого белоруса — 25,4%. Висцеральное ожирение отмечено у 42% мужчин и 63,5% женщин.

Как отмечается, в возрасте старше 45 лет данный показатель еще выше: у мужчин висцеральное ожирение отмечается у 56,5%, у женщин — 82,4%. В возрастной группе от 60 до 70 лет — 60,7% у мужчин и 88% у женщин.

Как отметила заместитель директора НПЦ гигиены Екатерина Федоренко, согласно результатам изучения рациона белорусов, было установлено, что только четверть респондентов употребляет достаточное количество овощей и фруктов в день. Около 7% вообще не едят в обычный день овощи и фрукты.

Специалист также обратила внимание на высокое потребление соли населением страны, около 10 г в сутки. «Это очень много, тем минимум, который определила ВОЗ в качестве безопасного, является 5 г», — напомнила она.

По словам Екатерины Федоренко, соль — мощный фактор риска различных заболеваний. Она отметила, что вкусовые привычки закладываются в детстве, в дальнейшем человек лишь продолжает следовать пищевым стереотипам.

Алкогольные итоги

Характеризуя положение дел с потреблением алкоголя в стране, главный нарколог Министерства здравоохранения Беларуси Иван Коноразов напомнил, что белорусы находятся на передовых позициях в мире по его употреблению.

«Результаты проведенного исследования поменяли мое мировоззрение относительно вопроса потребления алкоголя в республике. Мы всегда полагали, что максимально количество алкоголя потребляется сельскими жителями. Но нет, хочу огорчить, существенной разницы по потреблению алкоголя между сельскими жителями и городскими не выявлено», — сказал нарколог.

Отметим также, что согласно данным исследования, 52,8% респондентов употребляли алкоголь в течение последних 30 дней, в то время как 21,5% респондентов не употребляли алкоголь в течение последних 30 дней, но употребляли его в течение последних 12 месяцев.

Мужчины подвергаются большему риску

В свою очередь, согласно результатам исследования, ряд основных факторов риска НИЗ имеет большую распространенность среди мужчин, способствуя тем самым более высокому уровню заболеваемости и преждевременной смертности мужского населения.

Так, курят 46,5% мужчин и только 12,6% женщин. Также для мужского населения характерно эпизодическое потребление алкоголя в больших количествах (27,4% мужчин и 13,7% женщин) и высокий риск развития алкогольной зависимости (потребность в употреблении алкоголя утром для уменьшения похмельного синдрома среди 11,9% мужчин и 1,4% женщин).

Отметим, выводы по результатам STEPS-исследования послужат базой для оценки эффективности реализуемых действий по уменьшению распространенности факторов риска развития НИЗ. Анализ и интерпретация полученных данных позволит совершенствовать эпидемиологический надзор за НИЗ в Беларуси, усилить меры по борьбе с наиболее распространенными НИЗ и в итоге снизить заболеваемость и смертность населения от различных болезней.

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