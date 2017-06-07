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08:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Белый дом переупаковывает отходы

В распоряжении «Ъ» оказались одобренные правительством поправки к законодательству об отходах. Документ, в частности, предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйств и позволяет им продавать вторсырье переработчикам. Также законопроект разъясняет недавно запущенные механизмы исполнения расширенной ответственности производителей за утилизацию их товаров и упаковки.

Источник: РИА "Новости"

Правительство одобрило подготовленный Минстроем проект поправок к законодательству об отходах — на следующей неделе он будет направлен в Госдуму. Об этом вчера сообщил заместитель главы Минстроя, руководитель межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрей Чибис. Одно из главных нововведений — в закон «Об отходах производства и потребления» вводится понятие «раздельное накопление отходов». Это может обеспечить исполнение приоритета госполитики в мусорной сфере — максимального использования вторсырья. Как рассказал «Ъ» Андрей Чибис,

под раздельным накоплением в проекте подразумевается «складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки».
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Устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отметим, аналогичное предложение есть в законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы, который разрабатывался параллельно с поправками Минстроя.

В законопроектах правительства и парламентариев из области регулирования деятельности по обращению с отходами выводятся физические лица. Соавтор проекта депутат Владимир Панов («Единая Россия») пояснил «Ъ», что теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья.

Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. При этом повышение этого тарифа выше «экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается»

Обязанность оплачивать новую коммунальную услугу появится после начала работы регионального оператора по обращению с отходами — за месяц до этого размер платы за содержание жилого помещения «подлежит уменьшению на сумму платежа за вывоз мусора».

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Требований к территориальным схемам обращения с отходами (на них субъекты РФ должны перейти до 2019 года) в случае принятия поправок станет больше. Они будут включать не только планы по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры, но и программы по их ликвидации, а также оценку капвложений и их влияния на тарифы. А региональные операторы будут обязаны придерживаться направлений для потоков отходов, установленных в схемах.

Законопроект учитывает и претензии бизнеса и Минпромторга, которые заявляли, что в нынешнем виде мусорная реформа не учитывает интересы производителей, а также цели развития переработки и вовлечения вторичного сырья в промышленный оборот. Понятие «продукты, утратившие потребительские свойства и подлежащие утилизации» в рамках исполнения производителями расширенной ответственности заменено понятием «товары и упаковка», что разделяет ответственность за их утилизацию.

Если товар подлежит вторичной переработке, то он не будет учитываться при расчете нормативов утилизации.

Уточнения коснулись и импортеров — ими теперь считаются и первые покупатели товаров, упаковки, ввозимых в РФ с территории ЕАЭС. При этом предполагается, что экологический сбор за неисполнение нормативов утилизации будет уплачиваться только по товарам и упаковке из перечня. Напомним, сегодня у компаний возникают сложности с их декларированием — например, производители продуктов питания не подпадают под регулирование из-за отсутствия кодов в перечне товаров и упаковки.

Ольга Никитина

Комментарии
2
Геннадий Петропольский
денег нет - но вы мусор продавайте! Собирайте, сортируйте и сдавайте!!!
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Сергей Саморуков
Смешно . Старые батарейки и ртутные лампы замучаешься сдавать , не говоря о ртутных градусниках , а тут прям масштабы вселенские .
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