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09:08 (мск), источник: 112.ua

Теплоход «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль России

Бывший украинский теплоход «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль в России. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, 7 июня во второй половине дня ожидается прибытие лайнера в порт Ростова-на-Дону. Место швартовки определят дополнительно.

Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.

Издание «Думская» сообщило, что 1 июня «Генерал Ватутин» вышел из Киева в круиз, однако, не заходя в очередной пункт назначения — Одессу, — двинулся из Херсона в Измаил, откуда взял курс на Крым.

Согласно карте отслеживания судов Marine Traffic, «Генерал Ватутин» днем 6 июня взял курс на российский Ростов-на-Дону. Руководство порта в Ростове-на-Дону заявило, что не намерено пускать теплоход.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что «Генерал Ватутин» направился в РФ законно, так как судно выкупила компания на Сейшельских островах, и лайнер идет в Россию под флагом Белиза по указанию нового собственника.

Теплоход «Генерал Ватутин» построили в 1986 году на судоверфи в Германии. После завершения строительства судно поступило в государственное объединение «Укрречфлот». С 2005-го по 2013 год теплоход работал на круизной линии «Киев — Ялта — Одесса» с зарубежными туристами. С 2016 года судно работало на круизной линии «Киев — Одесса — Вилково — Киев».

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