В Красноярской больнице выявили закупки некачественной крупы

Специалисты Россельхознадзора, проверив Красноярскую клиническую больницу № 7, выявили там нарушения в закупках продовольствия.

Как выяснилось в ходе проверки, больницей было закуплено более 300 килограммов различной крупы. Однако на 11,84 кг гречки не было документов от изготовителей с подтверждением качества, а более 40 кг перловки и вовсе были недоброкачественными. Образцы крупы передали в лабораторию. Там обнаружили большое количество элементов стебельков. Такую крупу нельзя использовать в пищу.

Некачественную продукцию изъяли из оборота. За нарушение правил хранения крупы больнице грозит штраф в 20 тысяч рублей, а руководству клиники — 2 тысячи.