Компания «Чистый город» заплатит за несанкционированную свалку 7,8 млн рублей

Компанию «Чистый город», которая эксплуатирует мусоросортировочный завод под Красноярском, обвинили в организации несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 2015 году до вмешательства природоохранной прокуратуры предприятие свалило отходы сортировки и мусор на участке в карьере кирпичных суглинков Кубековского месторождения Емельяновского района. Там образовалась свалка размером более 6 тыс. кумометров.

Общая сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Данную сумму компания должна перечислить в бюджет Емельяновского района, а отходы вывезти на специализированный полигон.