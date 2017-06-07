Компания «Чистый город» заплатит за несанкционированную свалку 7,8 млн рублей
Данную сумму компания должна перечислить в бюджет Емельяновского района.
Данную сумму компания должна перечислить в бюджет Емельяновского района.
Компанию «Чистый город», которая эксплуатирует мусоросортировочный завод под Красноярском, обвинили в организации несанкционированной свалки. Об этом сообщает
В 2015 году до вмешательства природоохранной прокуратуры предприятие свалило отходы сортировки и мусор на участке в карьере кирпичных суглинков Кубековского месторождения Емельяновского района. Там образовалась свалка размером более 6 тыс. кумометров.
Общая сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Данную сумму компания должна перечислить в бюджет Емельяновского района, а отходы вывезти на специализированный полигон.