Замглавы Минстроя: «В сфере дорожного хозяйства коррупции нет»
Хищению средств в дорожных работах противостоит Главное управление контрактной системы.
Хищению средств в дорожных работах противостоит Главное управление контрактной системы.
Замглавы Минстроя Дмитрий Христолюбов на
Чиновник заявил, что также исключены всевозможные войны между подрядными организациями. Как пояснил Христолюбов, конкурсы по ремонтным работам проводит Главное управление контрактной системы. Министерство строительства и ЖКХ предоставляет проектную документацию и технические задания, после чего ГУ контрактной системы составляет конкурсную документацию.
Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и
— Деятельность специалистов контрактной системы направлена на то, чтобы не допустить коррупции. В этом году битва между подрядными организациями за объекты была нешуточная, в основном, победили областные государственные предприятия. В сфере дорожного хозяйства коррупции и воровства нет. Мы сделали все, чтобы этого не было.
В итоге на проведенных торгах удалось сэкономить 18%, благодаря чему запланировано дополнительно отремонтировать объекты в Омской области, например, отрезки на дорогах Омск — Красноярка и Омск — Одесское.