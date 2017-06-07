Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Последний звонок-2017 в России
07:10 (мск), источник: Om1.ru

Замглавы Минстроя: «В сфере дорожного хозяйства коррупции нет»

Хищению средств в дорожных работах противостоит Главное управление контрактной системы.

Замглавы Минстроя Дмитрий Христолюбов на пресс-конференции, касающейся дорожных работ, опроверг предположения о возможных коррупции и воровстве средств во время ремонта дорог.

Чиновник заявил, что также исключены всевозможные войны между подрядными организациями. Как пояснил Христолюбов, конкурсы по ремонтным работам проводит Главное управление контрактной системы. Министерство строительства и ЖКХ предоставляет проектную документацию и технические задания, после чего ГУ контрактной системы составляет конкурсную документацию.

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Деятельность специалистов контрактной системы направлена на то, чтобы не допустить коррупции. В этом году битва между подрядными организациями за объекты была нешуточная, в основном, победили областные государственные предприятия. В сфере дорожного хозяйства коррупции и воровства нет. Мы сделали все, чтобы этого не было.

В итоге на проведенных торгах удалось сэкономить 18%, благодаря чему запланировано дополнительно отремонтировать объекты в Омской области, например, отрезки на дорогах Омск — Красноярка и Омск — Одесское.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске может вновь подорожать проезд в муниципальном транспорте
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром
NYT: глава минюста США заявил Трампу, что готов уйти в отставку
Лайнер «Генерал Ватутин» пришвартуют в порту Ростова-на-Дону
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат» В крупнейшем сообществе болельщиков «Терека» была запущена акция протестов против переименования команды
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь