Замглавы Минстроя: «В сфере дорожного хозяйства коррупции нет»

Замглавы Минстроя Дмитрий Христолюбов на пресс-конференции, касающейся дорожных работ, опроверг предположения о возможных коррупции и воровстве средств во время ремонта дорог.

Чиновник заявил, что также исключены всевозможные войны между подрядными организациями. Как пояснил Христолюбов, конкурсы по ремонтным работам проводит Главное управление контрактной системы. Министерство строительства и ЖКХ предоставляет проектную документацию и технические задания, после чего ГУ контрактной системы составляет конкурсную документацию.

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Деятельность специалистов контрактной системы направлена на то, чтобы не допустить коррупции. В этом году битва между подрядными организациями за объекты была нешуточная, в основном, победили областные государственные предприятия. В сфере дорожного хозяйства коррупции и воровства нет. Мы сделали все, чтобы этого не было.

В итоге на проведенных торгах удалось сэкономить 18%, благодаря чему запланировано дополнительно отремонтировать объекты в Омской области, например, отрезки на дорогах Омск — Красноярка и Омск — Одесское.