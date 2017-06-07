В типографии «Офсет» провели обыск в рамках уголовного дела

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту продажи краевой собственности АО «Производственно-издательский комбинат «Офсет». В типографии во вторник, 6 июня, прошли обыски в рамках расследования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.

Уголовное дело было заведено согласно 286 статье УК РФ — «Превышение должностных полномочий». Незаконные действия сотрудников компании привели к обесцениванию 141 809 принадлежавших региону акций номиналом более 141 млн рублей.

Обыски также проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, а также в самом офисе АО ПИК «Офсет» и агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Согласно следствию, имущественный комплекс комбината был реализован по заниженной стоимости. У руководителей агентства были изъяты документация и компьютеры.

Известно, что в марте 2016 года имущество комбината — все производственные здания, земельные участки, станки, оборудование, компьютерная техника и мебель — были выставлены на торги. Начальная цена продажи составляла 395,6 млн рублей, минимальная стоимость была равна 265 млн рублей. В апреле этого же года имущество типографии было продано за 266,9 млн рублей. Покупателем выступило ООО «Мобильные технологии».

Компания «Офсет» была создана в 1991 году на базе типографии крайкома КПСС. На протяжении пяти лет комбинат находился в федеральной собственности, а после был передан в краевую собственность.