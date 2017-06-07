В Казахстане предложили прощать долги и кредиты гражданам

Кредиты и другие долги казахстанцев могут быть прощены. Но это касается лишь тех граждан, которые оказались неплатежеспособны.

В проекте закона еще много нюансов, которые будут дорабатываться. Свои предложения вносят и банки. Закон планируют представить в мажилис парламента уже в ноябре этого года, однако вступит в силу он только в 2021 году.

Закон будет касаться тех, кто оказался в трудной финансовой ситуации и прошел специальную досудебную процедуру. Это когда кредитор и заемщик пытаются решить вопрос полюбовно, идя на уступки, составляют план погашения, но рассчитаться все равно не получается.

«Это будет по решению суда в ходе судебной реализации имущества. То есть в случае, если досудебная процедура прошла и у физического лица все доходы иссякли. То есть он не может исполнить тот план, который они составили», — комментирует Айгуль Уалиева, руководитель управления по работе с задолженностью Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.