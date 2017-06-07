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06:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Партию яиц из Чехии задержали в Хабаровском аэропорту

Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали партию куриных инкубационных яиц в Хабаровском аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Груз был произведен в Чехии, в дальневосточную столицу его доставили из Москвы.

Всего в партии — 720 яиц. Выяснилось, что к грузу не прилагались ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас продукция задержана, в дальнейшем она будет уничтожена. Ответственного за груз оштрафовали на три тысячи рублей.

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