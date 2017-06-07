Партию яиц из Чехии задержали в Хабаровском аэропорту
Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали партию куриных инкубационных яиц в Хабаровском аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали партию куриных инкубационных яиц в Хабаровском аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Всего в партии — 720 яиц. Выяснилось, что к грузу не прилагались ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас продукция задержана, в дальнейшем она будет уничтожена. Ответственного за груз оштрафовали на три тысячи рублей.