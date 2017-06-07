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07:11 (мск), источник: Zakon.kz

Английский суд вынес решение в пользу РК по делу о выплате $500 млн гражданину Молдовы

Суд пришел к выводу, что «имеются достаточно убедительные основания полагать, что арбитражное решение было получено мошенническим путем».

Источник: Zakon.kz

6 июня 2017 года Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия («Английский Суд») вынесла решение в пользу Казахстана по делу о выплате более 500 млн долларов гражданину Молдову, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«Данное решение позволит РК продолжить доказывать, что исполнение арбитражного решения будет противоречить публичному порядку Англии, в связи с фактами мошенничества, имевшими место во время основного арбитражного разбирательства. Основное арбитражное решение было вынесено в пользу группы истцов (в их числе гражданин Молдовы А. Стати) в декабре 2013 года на сумму более 500 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Английский суд пришел к выводу, что «имеются достаточно убедительные основания полагать, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», и что в интересах правосудия «необходимо изучить и рассмотреть по существу довод о фактах мошенничества, в том числе вопрос о влиянии мошенничества, там, где оно будет установлено».

Указывается, что решение было вынесено международным арбитражным трибуналом под председательством Профессора Бокштигель 19 декабря 2013 года. После завершения арбитражного разбирательства, в котором Стати потребовал более трех миллиардов долларов США в качестве компенсации, государство узнало о том, что Стати участвовал в параллельных арбитражных разбирательствах, где его интересы представляли те же юристы.

Предметы арбитражей имели отношение к одному и тому же активу — газоперерабатывающему заводу в Казахстане (ГПЗ). Процесс раскрытия информации, инициированный в США, позволил Республике получить данные, доказывающие мошенническую схему с вовлечением ГПЗ.

Как отмечается, согласно новым доказательствам, Стати, используя английскую компанию-пустышку Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ, на сумму более 100 миллионов долларов США.

В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы. Другие мошеннические действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере 44 миллиона долларов США и оплату за не существовавшее оборудование в размере 72 миллионов долларов США. Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати.

«Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана. Строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией Стати, — поясняет Минюст. — Стати привлек более 400 миллионов долларов США от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом мошеннические действия».

Также Стати скрыл, что подставная компания Perkwood была аффилированной компанией. Стати позволил себе первоначально скрыть этот факт от шведского апелляционного суда, к которому государство обратилось для аннулирования арбитражного решения. 9 декабря 2016 года Шведский суд отказал в отмене арбитражного решения.

Определив, что в решении шведского суда вопрос по существу не был разрешен, английский суд пришел к выводу, что шведский суд не рассмотрел предполагаемые факты мошенничества и что стандарты публичного порядка Швеции и Англии различаются. Шведский суд заключил, что, даже если «Стати намеренно “ввел в заблуждение” арбитров, это не дает основания для отмены арбитражного решения. Английский суд пояснил, что такой подход не соответствует стандарту английского публичного порядка», отметили в ведомстве.

По информации министерства, интересы государства представляла команда юристов офисов компании Herbert Smith Freehills (Франкфурт и Лондон), а также адвокатами Палаты 3vb в Лондоне Али Малек, Крис Харис, и Пол Ви.

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