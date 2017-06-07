Средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей в Иркутской области в первом квартале 2017 года

Средняя заработная плата в Иркутской области составила более 40 тысяч рублей по итогам первого квартала 2017 года. Таким образом она увеличилась в номинальном выражении на 8%. Самый значительный рост отмечен в северных районах региона: Казачинско-Ленском — 65,3 тысячи рублей (рост в 1,6 раза), Жигаловском — до 41,4 тысяч рублей (27%), в Катангском районе, при номинальном росте на 15%, средний заработок составил почти 79 тысяч рублей. Примечательно, что такой рост заработной платы в этих районах имел место при одновременном значительном увеличении численности занятых (на 25−47%). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

Высокий уровень заработной платы сложился также в других северных территориях региона: в Усть-Кутском МО — 64,1 тысячи рублей, городе Бодайбо и Бодайбинском районе — 63,6 тысячи рублей, Усть-Илимском районе — 60,7 тысячи рублей, Киренском МО — 55,2 тысячи рублей, а также в Усть-Илимске, МО Братска и Братском районе, Нижнеилимском районе — 41−43 тысячи рублей. Средняя зарплата в областном центре в начале года составляла 43,4 тысячи рублей, в Ангарском городском МО — 39 тысяч рублей.

В ряде территорий (Саянск, Усть-Илимск, Киренский, Тулунский, Усть-Илимский, Боханский, Нукутский районы, Усольское районное и Усть-Кутское МО) прирост заработков составил 9−11%, в Братском районе — 14%.

Аутсайдерами перечня стал ряд районов, не имеющих крупных промышленных производств, с заработной платой 24−25 тысяч рублей.

В первом квартале текущего года на предприятиях и в организациях Приангарья (без учета малого бизнеса) было занято 570,3 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работников выросло на 4,5 тысяч человек (0,8%). Прирост занятости отмечается почти в каждом втором муниципальном образовании (в 19-ти из 42-х городских округов и муниципальных районов).