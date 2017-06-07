Средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей в Иркутской области в первом квартале 2017 года
Самый заметный рост номинальной зарплаты отмечен в северных территориях Приангарья.
Самый заметный рост номинальной зарплаты отмечен в северных территориях Приангарья.
Средняя заработная плата в Иркутской области составила более 40 тысяч рублей по итогам первого квартала 2017 года. Таким образом она увеличилась в номинальном выражении на 8%. Самый значительный рост отмечен в северных районах региона:
Высокий уровень заработной платы сложился также в других северных территориях региона: в
В ряде территорий (Саянск,
Аутсайдерами перечня стал ряд районов, не имеющих крупных промышленных производств, с заработной платой 24−25 тысяч рублей.
В первом квартале текущего года на предприятиях и в организациях Приангарья (без учета малого бизнеса) было занято 570,3 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работников выросло на 4,5 тысяч человек (0,8%). Прирост занятости отмечается почти в каждом втором муниципальном образовании (в 19-ти из 42-х городских округов и муниципальных районов).