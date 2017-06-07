Доставку суши в Покровке оштрафовали за роллы без маркировки

Службу доставки «Рай суши» на ул. Линейной, 97 оштрафовали повторно. Руководство ресторана не исправило нарушения, которые сотрудники Роспотребнадзора нашли в первый раз. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Во время инспекции на кухне специалисты обнаружили, что продукты в холодильнике находились без маркировки. Кроме того, на готовых наборах суши отсутствовала информация о сроке годности.

«На предприятии не осуществляется постоянный технологический контроль качества и безопасности вырабатываемых пищевых продуктов по органолептическим показателям», — говорится в сообщении.

За подобные нарушения «Рай суши» уже штрафовали на 3 тыс. рублей. Однако руководство решило не устранять нарушение и работать в прежнем режиме. В результате за неисполнение предписаний было возбуждено административное дело, доставке суши назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.