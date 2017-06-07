Доставку суши в Покровке оштрафовали за роллы без маркировки
За повторное нарушение кафе оштрафовали на 10 тыс. рублей.
За повторное нарушение кафе оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Службу доставки «Рай суши» на ул. Линейной, 97 оштрафовали повторно. Руководство ресторана не исправило нарушения, которые сотрудники Роспотребнадзора нашли в первый раз. Об этом сообщили в
Во время инспекции на кухне специалисты обнаружили, что продукты в холодильнике находились без маркировки. Кроме того, на готовых наборах суши отсутствовала информация о сроке годности.
«На предприятии не осуществляется постоянный технологический контроль качества и безопасности вырабатываемых пищевых продуктов по органолептическим показателям», — говорится в сообщении.
За подобные нарушения «Рай суши» уже штрафовали на 3 тыс. рублей. Однако руководство решило не устранять нарушение и работать в прежнем режиме. В результате за неисполнение предписаний было возбуждено административное дело, доставке суши назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.