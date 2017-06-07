Новый этап отключения горячей воды в Новосибирске начнется 14 июня, об этом сообщает пресс-служба компании «СИБЭКО».

С 14 июня начнутся гидроиспытания по зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды останутся жители улиц Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и Народная.

Расхолаживание начнется с 8 утра 13 июня. Максимальный срок отключения воды — до 24 июня включительно.

К первому этапу испытаний по зоне ТЭЦ-4 энергетики приступили 29 мая.