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07:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

От горячей воды в столице Сибири отключены семь районов

Гидравлические испытания продолжаются.

В Новосибирске гидравлические испытания теплосетей продолжаются. От горячего водоснабжения отключены дома в семи районах мегаполиса. Без воды жилые дома остались в Калининском, Заельцовском, Кировском, Ленинском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Всего 3136 объектов отключено. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В зоне ТЭЦ-4, которая находится на правом берегу Новосибирска, горячую воду обещали дать 4 июня, но сроки сдвинулись к 9 июня.

С 1 июня отключили горячую воду в домах на левом берегу Новосибирска, за которые отвечают ТЭЦ-3 и Кировская котельная № 1. В левобережье мегаполиса сейчас остались без горячей воды 1545 объектов, из которых 672 находятся в Кировском районе, и 873 в Ленинском. Испытания на плотность и прочность здесь завершатся12 июня.

С 5 июня гидравлические испытания начались в зоне ТЭЦ-2. Там под отключение попали 495 объектов, из которых 229 находятся в Октябрьском районе, 64 в Железнодорожном и 202 в Центральном. В этих домах горячая вода появится в 24:00 11 июня.

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