Михаил Бабич оценил ход переселения людей из аварийных зон

С осмотра зон березниковских провалов начался визит полпреда президента в Приволжье в Березники. Михаил Бабич прибыл сюда, чтобы оценить ход переселения людей из аварийных зон. Итогом поездки, кроме прозвучавших оценок, стали дополнительные деньги на переселение.

Один из пунктов поездки — жилой комплекс «Любимов» в правобережной части города. По сути, здесь планомерно появляется новый микрорайон.

Перед посещением «Любимова» Михаил Бабич, заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, глава региона Максим Решетников осмотрели с вертолета зону провалов, а после этого им доложили о том, как идет строительство.

Сергей Дьяков, глава г. Березники: «Около 900 человек здесь живет. Всего 674 квартиры».

В жилом комплексе «Любимов» уже сданы и заселяются 5 домов. Березниковцы переезжают сюда из опасной зоны, которая возникла после образования провалов. Квартиры здесь сдаются с полной отделкой, то есть можно заезжать и жить.