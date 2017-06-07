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07:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бетонные бордюры в Красноярске меняют за 50 млн рублей

Такая цифру назвал глава департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.

В 2017 году только на ремонт бордюрных камней из городского бюджета потратят 50,3 млн рублей. Работы по установке новых бортов уже ведутся на 14 участках. Об этом в ответном письме депутату ЗС Илье Зайцеву написал руководитель департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.

Когда в последний раз на ул. Перенсона, Игарской, Маерчака, Алексеева ремонтировали бордюры, в департаменте ответить затруднились. В письме говорится, что на ул. Вейнбаума, Дубровинского, Ладо Кецховели, Партизана Железняка, пр. Металлургов и проспекте пр. Красноярском рабочем работы проводились в 2007 году.

Однако данные депутата Зайцева оказались другими. Так, в 2015 году компания «Сибагропромстрой» заключила контракт на реконструкцию дороги у 4 моста до ул. Горького. Проектом была предусмотрена установка новых бордюрных камней.

«В 2017 году в рамках очередного муниципального контракта тоже есть работы по демонтажу “старого” и монтажу нового бортового камня. На этот раз 3,1 километров. И судя по тем работам, которые ведутся на Дубровинского, как бы не оказалось, что меняют установленный бордюрный камень», — написал Зайцев в социальных сетях.

Напомним, что технические работы в городе запланированы для внешнего преобразования Красноярска. Летом мэрия планирует благоустроить скверы и дворовые территории, перенести устаревшие торговые точки и павильоны с тротуаров.

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