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09:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский павильон ВДНХ: вышиванки, урожай и социализм

Sputnik Беларусь предлагает рассмотреть, как выглядит наш павильон в московском ВДНХ — восстановленные колонны и фрески, посвященные коммунистическим идеалам БССР.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Московская ВДНХ, переживший не самые лучшие постсоветские времена и превратившийся то ли в рынок, то ли в развлекательный парк, снова привлекает посетителей своей историей, советской монументальностью и размахом. Несмотря на царящее здесь запустение, бесконечный ремонт и реконструкцию, гуляющим нравится фотографироваться на фоне шестнадцати статуй фонтана «Дружба народов» или национальных павильонов бывших советских республик, еще сохранивших свою первозданную архитектуру и декор.

Интересно, что многие приезжают специально сфотографироваться возле павильона «Республика Беларусь» после того, как на колоннаде были восстановлены национальные орнаменты и майолика.

Когда выставка открывалась в 1937 году, павильон Белорусской ССР был деревянным зданием, напоминавшим крестьянский дом. Позже его снесли, а в 1949 году для республики начали строить монументальное здание с колоннадой в два ряда. Строительство было окончено в 1954 году.

Восстановленные колонны сегодня выглядят так же, как при постройке: они увенчаны резными гирляндами, имитирующими вышитые рушники.

Венчает павильон покрытая золотом башня-скульптура «Родина-мать» — женщина с венком на голове, которая в руках держит сноп.

Над главным входом красуется скульптурная группа «Труженики Беларуси». Оригинальные скульптуры водружены были на фасаде в 1954 году. Это пять фигур: «Доярка», «Агроном», «Колхозница», «Охотник» и «Механизатор», каждая высотой два метра. Подлинники скульптур разрушились, в результате белорусские власти приняли решение заменить их копиями, выполненными из погодостойких материалов.

После решения сделать павильоны ВДНХ отраслевыми, здесь в 1963 году находилась экспозиция «Электротехника», колонны зашили металлическими панелями, а скульптурные группы по бокам убрали и они пропали, окна второго света закрыли стеклотканью, мозаичные полы закрыли мраморной плиткой.

В 1990-х павильон работал как торговый центр, выставочным павильоном он стал в 2008 году.

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