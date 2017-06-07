К ЧМ-2018 в Екатеринбурге приведут в порядок половину дорог

Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы.

По информации специалистов, по гостевым маршрутам клиентских групп FIFA отреставрировали 51% дорог из общего плана. Впереди еще замена верхнего слоя еще на 67 объектах. Это участки дорог по проспекту Ленина от Московской до 8 Марта, улица Свердлова от Карла Либкнехта до Челюскинцев, дублер Сибирского тракта от Мариупольской транспортной развязки до поста ГИБДД, улица Радищева от Московской до 8 Марта, улица Академика Шварца, улица Репина от Металлургов, 6 «а» до остановки «Контрольная», объездная дорога от Серафимы Дерябиной до Светлореченской, улица Карла Либкнехта от Первомайской до Свердлова, а также улица Серафимы Дерябиной от автодороги по Токарей до переулка Встречного и от автодороги по Шаумяна до объездной.

При этом чтобы на улицах уральской столицы не возникло транспортного коллапса, работы будут вестись в ночное время. Всего на ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге в этом году выделили 1,5 млрд рублей, пояснили в пресс-службе гордумы.

Добавим, что помимо ремонта дорожного полотна, чиновники горадминистрации собираются озеленить город цветами, деревьями и кустарниками.