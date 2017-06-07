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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области сократился почти на 3 млрд рублей

Новосибирская область частично погасила бюджетные кредиты, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.

Общая сумма долга области на 1 июня 2017 года составляет 40,8 млрд рублей (месяцем ранее — 43,7 млрд). .

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 14,8 млрд рублей, их сумма не изменилась. Сумма бюджетных кредитов составляет 26 млрд рублей (в мае — 28,9 млрд рублей). Банковских кредитов в последнем месяце весны Новосибирская область не привлекала.

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