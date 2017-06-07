Госдолг Новосибирской области сократился почти на 3 млрд рублей
Новосибирская область частично погасила бюджетные кредиты, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.
Новосибирская область частично погасила бюджетные кредиты, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.
Общая сумма долга области на 1 июня 2017 года составляет 40,8 млрд рублей (месяцем ранее — 43,7 млрд). .
Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 14,8 млрд рублей, их сумма не изменилась. Сумма бюджетных кредитов составляет 26 млрд рублей (в мае — 28,9 млрд рублей). Банковских кредитов в последнем месяце весны Новосибирская область не привлекала.