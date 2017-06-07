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08:22 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по трассе М-5 «Урал» ограничено на 3 месяца из-за ремонта моста

Ограничения движения коснутся только участка 1 863+800 км трассы.

В Челябинской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал» — данная мера введена из-за ремонта моста через реку Серазак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Движение будет ограничено на участке 1 863+800 км (левый проезд) трассы М-5 «Урал» в Челябинской области до 15 сентября включительно.

Ограничения носят вынужденный характер и могут привести к снижению общего скоростного режима. Дорожные службы просят автомобилистов учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.

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