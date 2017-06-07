Движение по трассе М-5 «Урал» ограничено на 3 месяца из-за ремонта моста
Ограничения движения коснутся только участка 1 863+800 км трассы.
Ограничения движения коснутся только участка 1 863+800 км трассы.
В Челябинской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал» — данная мера введена
Движение будет ограничено на участке 1 863+800 км (левый проезд) трассы М-5 «Урал» в Челябинской области до 15 сентября включительно.
Ограничения носят вынужденный характер и могут привести к снижению общего скоростного режима. Дорожные службы просят автомобилистов учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.