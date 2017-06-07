Старый асфальт сняли с десяти улиц Омска

Как сообщили в администрации Омска, на 10 улицах Омска полностью завершено фрезерование деформированного дорожного полотна.

Так, по состоянию на 6:00 7 июня, эти дорожные работы завершены на улицах Госпитальная, 25-ая и 33-я Северные, Авиационная, Волгоградская, Заозерная, Граничная, Березовая, 2-ая Солнечная и проспекте Королева. На улице Гуртьева фрезерование выполнено на 92%.

Подрядные организации также приступили к укладке асфальта. Первый слой покрытия уже можно увидеть на улицах Авиационная и 25-ая Северная. На улице Волгоградской первый слой асфальтобетонного покрытия уложили на 90%, работы все еще продолжаются.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский:

— Фрезерование деформированного дорожного полотна в целом выполнено на площади около 260 000 квадратных метров. Первый слой асфальта уложен на площади свыше 85 000 квадратных метров.

Тем временем на улице Ватутина и Красноярском тракте дорожные работы проводятся с использованием современной техники: ремиксера и ресайклера.

Масштабный ремонт дорог в Омске должен завершиться к середине лета.