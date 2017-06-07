Управление транспорта Челябинска расторгло договоры на три городских маршрута из-за систематических нарушений со стороны перевозчиков
Управление транспорта администрации Челябинска расторгло договоры на обслуживание трех городских маршрутов.
Управление транспорта администрации Челябинска расторгло договоры на обслуживание трех городских маршрутов.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Речь идет о маршрутах № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово», № 68 «Автоцентр — поселок Смолино» и № 104 «Бейвеля — поселок АМЗ».
Такое решение принято ввиду «систематических нарушений со стороны перевозчиков».
Как отметили в ведомстве, договоры на обслуживание указанных маршрутов и карты маршрута прекратят свое действие 6 июля. «Для бесперебойного оказания услуг по перевозкам на маршрутах №№ 53, 68, 104 будут объявлены открытые конкурсы», — сообщили в управлении транспорта.