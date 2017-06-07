Управление транспорта Челябинска расторгло договоры на три городских маршрута из-за систематических нарушений со стороны перевозчиков

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о маршрутах № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово», № 68 «Автоцентр — поселок Смолино» и № 104 «Бейвеля — поселок АМЗ».

Такое решение принято ввиду «систематических нарушений со стороны перевозчиков».

Как отметили в ведомстве, договоры на обслуживание указанных маршрутов и карты маршрута прекратят свое действие 6 июля. «Для бесперебойного оказания услуг по перевозкам на маршрутах №№ 53, 68, 104 будут объявлены открытые конкурсы», — сообщили в управлении транспорта.