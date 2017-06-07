В Башкирии благоустроят 389 объектов городской среды

Во всех муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определен перечень объектов.

Всего в текущем году планируется благоустроить 354 дворовых территории с охватом 604 многоквартирных домов, и 35 общественных территорий — 15 парков, пять скверов, три площади, шесть пешеходных зон, две территории общественного назначения, одна аллея, набережная, спортплощадка и территория транспортной инфраструктуры.

Общий объем финансирования благоустройства по данной программе в 2017 году составит 1,32 млрд рублей. Почти две трети этой суммы выделяет федеральный бюджет — 856,64 млн рублей, республиканский — 175,45 млн, оставшуюся часть вкладывают жители благоустраиваемых территорий.

Данный проект рассчитан до 2022 года. Начиная с 2018 года в программе благоустройства примут участие все населенные пункты республики с численностью населения более 1000 человек, уточнили в правительстве.