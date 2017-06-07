Малайзия с 1 августа вводит налог на туристов

Туристический налог заработает с 1 августа. Его сумма будет взиматься в зависимости от уровня гостиниц, где разместятся отдыхающие. Налог затронет как иностранцев, так и граждан Малайзии не зависимо от цели путешествия.

За проживание в гостинице с пятью звездами постояльцы заплатят 20 ринггитов (около $4,7). В два раза меньше заплатят постояльцы четырехзвездочных гостиниц ($2,3). Для всех остальных гостиниц определена сумма около $1,2. В местах размещения, не имеющих звезд, придется заплатить $0,5.

Налог не затронет туристов, остановившихся в семьях, в местах, находящихся в ведении религиозных учреждений, а также в помещениях с менее чем 10 комнатами.

Как отметил министр туризма и культуры страны Мохамед Назри Абдул Азиз, если заполняемость мест размещения туристов достигнет 60%, потенциальный доход от нового налога может составить около 654 млн ринггитов ($153 млн).