Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев предложил Германии и Франции «искупить грех» перед Украиной
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Табаков и другие клиенты банка лишились сотен миллионов - СМИ
Лайнер Украины вместо Одессы ушел на Ростов - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
09:22 (мск), источник: БЕЛТА

Малайзия с 1 августа вводит налог на туристов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Малайзии с 1 августа вводят налог на туристов, сообщают информагентства.

Источник: AP 2017

Туристический налог заработает с 1 августа. Его сумма будет взиматься в зависимости от уровня гостиниц, где разместятся отдыхающие. Налог затронет как иностранцев, так и граждан Малайзии не зависимо от цели путешествия.

За проживание в гостинице с пятью звездами постояльцы заплатят 20 ринггитов (около $4,7). В два раза меньше заплатят постояльцы четырехзвездочных гостиниц ($2,3). Для всех остальных гостиниц определена сумма около $1,2. В местах размещения, не имеющих звезд, придется заплатить $0,5.

Налог не затронет туристов, остановившихся в семьях, в местах, находящихся в ведении религиозных учреждений, а также в помещениях с менее чем 10 комнатами.

Как отметил министр туризма и культуры страны Мохамед Назри Абдул Азиз, если заполняемость мест размещения туристов достигнет 60%, потенциальный доход от нового налога может составить около 654 млн ринггитов ($153 млн).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Главный нарколог Минздрава предлагает окрашивать здания в позитивные цвета
Серийный убийца кошек отравил более 200 животных во Франции
Главный нарколог Минздрава предлагает окрашивать здания в позитивные цвета
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Два человека пострадали при стрельбе в иранском парламенте
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
СМИ: генпрокурор США заявил Трампу о готовности уйти в отставку
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Пауки и погребение заживо: как испытывают будущих «ревизорро» Участники проекта «Школа Ревизорро» проходят жесткие тренинги ради места нового ведущего шоу
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь