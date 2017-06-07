Чем закончатся скандалы вокруг ПриватБанка

Источник: Капитал

Скандалы вокруг ПриватБанка не утихают. В мае появилась информация о том, что перед национализацией из финучреждения вывели 110 млрд грн. Несколько ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, которая подала в отставку, но формально остается на посту, заявила, что непосредственно в ночь перед национализацией менеджмент ПриватБанка вывел из него более 16 млрд грн. С очередным разоблачением выступили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые утверждают, что в 2015- 2016 годах ПриватБанк выдал кредиты на более чем $1 млрд 28 компаниям, зарегистрированным в Харькове, которые контролировались лицами, якобы связанными с бизнесменом Игорем Коломойским. Фирмы были зарегистрированы не ранее 2015 года, а уставный капитал каждой из них не превышал 1 тыс. грн.

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Напомним, решение о национализации ПриватБанка было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря 2016 года. В конце прошлого года был увеличен уставный капитал банка на 107 млрд грн, а в феврале 2017 года Кабмин одобрил новый выпуск облигаций для завершения капитализации ПриватБанка на сумму 9,8 млрд грн. При этом общая сумма, необходимая для докапитализации банка, по словам министра финансов Александра Данилюка, может составить 48 млрд грн ($5,5 млрд). Виноват ли Приват По словам члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, $1 млрд, о которых сообщил журналистский консорциум, «это примерно 20% от портфеля проблемных кредитов». Вместе с тем, он считает, что последнее разоблачение вряд ли ухудшит общую ситуацию вокруг ПриватБанка, так как, скорее всего, упомянутые кредиты входят в общую сумму выведенных средств, о которых заявлялось ранее. Что же до законности таких действий бывших владельцев ПриватБанка, то здесь слово за правоохранителями и судами. Финансовый эксперт Алексей Кущ считает опасным делать однозначный вывод о том, что данные кредиты были скрытым выводом средств из банка. «У нас сейчас ставят знак равенства между выдачей кредитов и схемами по выводу денег. У нас в обществе сложилось такое мнение, что любой кредит — это вывод капитала. Но здесь знак равенства опасно ставить, потому что, если мы будем по такой схеме оценивать банковскую деятельность, у нас банки перестанут, в конце концов, выдавать кредиты, потому что будут бояться обвинений, что они выводят капитал», — сказал.

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При этом Кущ считает, что, в любом случае, последний скандал, связанный с ПриватБанком, «выявит еще одну слабость банковского надзора со стороны Национального банка, потому что ПриватБанк имел куратора Нацбанка как любой банк, который получал рефинансирование НБУ». «Куратор не мог отслеживать все финансовые транзакции, которых могло быть сотни тысяч, но он должен был отслеживать самые крупные операции. Поэтому все эти кредиты он должен был согласовывать, давать свою оценку, информировать Национальный банк. Кроме того, система отчетности, которую коммерческие банки предоставляют в Нацбанк, в том числе и на ежедневной основе, позволяет НБУ практически как под рентгеном видеть всю ситуацию в подопечном банке», — отметил эксперт. В любом случае, бывшие акционеры финучреждения просто так не сдадутся. «Бывшие владельцы последними судами очень четко показали, что, если будет проводиться атака на их бизнес, на их аффилированные компании, которые получали кредиты, то они проведут ответную атаку», — заявил Кущ. ПриватБанку предъявили иски Так, собственно, и происходит. Экс-собственники — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — решили судиться со своим бывшим банком, а также с НБУ и Минфином. По данным СМИ, 22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая владела 16,8% акций ПриватБанка до его национализации, подала два иска в Окружной административный суд Киева. Суть претензий компании Коломойского и Боголюбова неизвестна, сообщается только, что истец требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их «совершить определенные действия». Кроме того, ряд держателей евробондов, выпущенных ранее ПриватБанком, обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) принудительную конвертацию своих облигаций в капитал финучреждения после его национализации по так называемой процедуре bail-in. Это пока лишь иски. Но уже есть и первые судебные решения — 17 мая все тот же Окружной административный суд Киева обязал ПриватБанк вернуть бизнесменам Григорию и Игорю Суркисам, а также их семьям более 1 млрд грн, $266 тыс. и 8 тыс. евро, а их «А-банку» — 364 млн грн. Национальный банк посчитал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, а потому их средства в финучреждении при его национализации были конвертированы в капитал по схеме bail-in. По данным СМИ, в суды уже подано более 20 исков от тех, кого также признали связанными с ПриватБанком лицами.

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