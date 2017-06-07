Чем закончатся скандалы вокруг ПриватБанка
Вокруг ПриватБанка разгорается очередной скандал. По данным журналистов, незадолго до национализации из банка под видом кредитов вывели $1 млрд.
Вокруг ПриватБанка разгорается очередной скандал. По данным журналистов, незадолго до национализации из банка под видом кредитов вывели $1 млрд.
Скандалы вокруг ПриватБанка не утихают. В мае появилась информация о том, что перед национализацией из финучреждения вывели 110 млрд грн. Несколько ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, которая подала в отставку, но формально остается на посту, заявила, что непосредственно в ночь перед национализацией менеджмент ПриватБанка вывел из него более 16 млрд грн.
С очередным разоблачением выступили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые утверждают, что в 2015- 2016 годах ПриватБанк выдал кредиты на более чем $1 млрд 28 компаниям, зарегистрированным в Харькове, которые контролировались лицами, якобы связанными с бизнесменом Игорем Коломойским. Фирмы были зарегистрированы не ранее 2015 года, а уставный капитал каждой из них не превышал 1 тыс. грн.
Напомним, решение о национализации ПриватБанка было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря 2016 года. В конце прошлого года был увеличен уставный капитал банка на 107 млрд грн, а в феврале 2017 года Кабмин одобрил новый выпуск облигаций для завершения капитализации ПриватБанка на сумму 9,8 млрд грн. При этом общая сумма, необходимая для докапитализации банка, по словам министра финансов Александра Данилюка, может составить 48 млрд грн ($5,5 млрд).
Виноват ли Приват
По словам члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, $1 млрд, о которых сообщил журналистский консорциум, «это примерно 20% от портфеля проблемных кредитов». Вместе с тем, он считает, что последнее разоблачение вряд ли ухудшит общую ситуацию вокруг ПриватБанка, так как, скорее всего, упомянутые кредиты входят в общую сумму выведенных средств, о которых заявлялось ранее.
Что же до законности таких действий бывших владельцев ПриватБанка, то здесь слово за правоохранителями и судами.
Финансовый эксперт Алексей Кущ считает опасным делать однозначный вывод о том, что данные кредиты были скрытым выводом средств из банка. «У нас сейчас ставят знак равенства между выдачей кредитов и схемами по выводу денег. У нас в обществе сложилось такое мнение, что любой кредит — это вывод капитала. Но здесь знак равенства опасно ставить, потому что, если мы будем по такой схеме оценивать банковскую деятельность, у нас банки перестанут, в конце концов, выдавать кредиты, потому что будут бояться обвинений, что они выводят капитал», — сказал.
При этом Кущ считает, что, в любом случае, последний скандал, связанный с ПриватБанком, «выявит еще одну слабость банковского надзора со стороны Национального банка, потому что ПриватБанк имел куратора Нацбанка как любой банк, который получал рефинансирование НБУ». «Куратор не мог отслеживать все финансовые транзакции, которых могло быть сотни тысяч, но он должен был отслеживать самые крупные операции. Поэтому все эти кредиты он должен был согласовывать, давать свою оценку, информировать Национальный банк. Кроме того, система отчетности, которую коммерческие банки предоставляют в Нацбанк, в том числе и на ежедневной основе, позволяет НБУ практически как под рентгеном видеть всю ситуацию в подопечном банке», — отметил эксперт.
В любом случае, бывшие акционеры финучреждения просто так не сдадутся. «Бывшие владельцы последними судами очень четко показали, что, если будет проводиться атака на их бизнес, на их аффилированные компании, которые получали кредиты, то они проведут ответную атаку», — заявил Кущ.
ПриватБанку предъявили иски
Так, собственно, и происходит.
Кроме того, ряд держателей евробондов, выпущенных ранее ПриватБанком, обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) принудительную конвертацию своих облигаций в капитал финучреждения после его национализации по так называемой процедуре
Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко считает, что иски, связанные с национализацией ПриватБанка, «это обычные рабочие вопросы, которых избежать не удастся».
«Потенциальная стоимость национализации ПриватБанка для украинских налогоплательщиков составляла более $5 млрд. Это колоссальная сумма, и когда речь идет о подобного рода колоссальных суммах, всегда будут спекуляции о том, правильно или неправильно было сделано и какие иски могут быть», — сказал эксперт. По его словам, евробонды, которые выпускал ПриватБанк, «возможно, попадают в категорию для реструктуризации».
По словам Алексея Куща, когда процесс национализации ПриватБанка только начинался, как раз обсуждался негативный сценарий, в соответствии с которым со временем (про прошествии
«Такое мнение появилось потому, что сам процесс национализации происходил очень спорно с точки зрения соблюдения всех процедур. И мы сейчас видим, что этот негативный сценарий начинает реализовываться, и он развивается от простого к сложному», — сказал изданию Кущ.
На начальном этапе, по словам эксперта, подаются иски, которые легко выиграть, например, по связанным лицам, поскольку «Национальный банк допустил несколько юридических ляпов». «Нацбанк должен был собрать максимальную доказательную базу, чтобы потом эти лица не могли оспорить свою связанность с банком, а он в основном использовал
Сколько потеряет украинский бюджет на выплате компенсаций по подобным искам? Пока сложно об этом говорить. «Всего было списано в пользу банка 29,4 млрд грн, из которых 14,6 млрд грн — еврооблигации и 14,8 млрд грн — другие обязательства банка», — отметил руководитель департамента аналитики инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Эксперт также не исключил, что «бывшие акционеры могут оспаривать свои обязательства перед банком».
Вернут ли ПриватБанк Коломойскому
В СМИ также появилась информация о том, что бывшие собственники ПриватБанка, в принципе, могут оспорить его национализацию. Высокопоставленный источник издания в банковских кругах допускает, что попытки пересмотреть условия национализации будут.
«Попытки могут быть, но большой их результативности я не предполагаю», — сказал он, добавив: «Для пересмотра национализации не вижу оснований». Собеседник издания пояснил, что решение о национализации ПриватБанка не было исключительно внутренним вопросом Украины. Речь, в первую очередь, идет о меморандуме Международного валютного фонда (МВФ), крупнейшего кредитора Украины, в котором зафиксирована процедура перехода финучреждения под контроль государства. «Западные кредиторы будут требовать выполнения условий меморандума», — сказал источник.
Эксперты также сомневаются в том, что сценарий пересмотра национализации банка будет реализован. «Вряд ли речь будет идти об оспаривании национализации ПриватБанка», — отметил Александр Паращий.
«Любые решения, которые отматывают пленку назад по государственному предприятию или в такой же степени по приватизированному, ничем хорошим не заканчиваются. Поэтому все эти разговоры — это просто на фоне спекуляций. Как возможный сценарий это (пересмотр национализации, — Ред.) рассматривается, но не более того. Случаев, когда государство
Впрочем, бывшие акционеры, если они все же решат оспорить национализацию ПриватБанка, могут обратиться в международный суд. «Конечно, в Украине ни один суд не примет такое решение, учитывая политические нюансы, а вот международный суд вполне может принять решение в пользу бывших собственников», — отметил Алексей Кущ. По его словам, Украина, в отличие от России, «не может позволить себе такую роскошь, как невыполнение решений международных судов». «Тогда это может стать украинским делом ЮКОСа со всеми понятными отличиями», — резюмировал эксперт.