В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди
2017 год стал настоящим годом выпуска продуктов с алкоголем в регионе.
2017 год стал настоящим годом выпуска продуктов с алкоголем в регионе.
В Приморье лаборатория Россельхознадзора снова забраковала несколько партий рыбных пресервов с сильным спиртовым привкусом и запахом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, в последние несколько месяцев текущего года наблюдалось постепенное увеличение случаев выбраковывания рыбы и морепродуктов по причине неприятных спиртового привкуса и запаха.
После того, как в первой половине мая данная ситуация была широко освещена в СМИ, около трёх недель спиртосодержащая рыбная продукция в лабораторию не поступала. По крайней мере, выявлений спиртового привкуса и запаха специалистами лаборатории не фиксировалось.
Но после нескольких недель затишья все возобновилось.
Так, на прошлой неделе ведомственная лаборатория
По словам лабораторных специалистов, раньше таких случаев практически не было. Увеличение случаев несоответствий органолептическим требованиям (внешний вид, цвет, вкус, запах и так далее) стало наблюдаться с начала 2017 года. И если ранее несвойственный рыбным продуктам спиртовой след выявлялся 1−3 раза в месяц, то в