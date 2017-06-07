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11:23 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье снова стали лить спирт в матье из сельди

2017 год стал настоящим годом выпуска продуктов с алкоголем в регионе.

В Приморье лаборатория Россельхознадзора снова забраковала несколько партий рыбных пресервов с сильным спиртовым привкусом и запахом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в последние несколько месяцев текущего года наблюдалось постепенное увеличение случаев выбраковывания рыбы и морепродуктов по причине неприятных спиртового привкуса и запаха.

После того, как в первой половине мая данная ситуация была широко освещена в СМИ, около трёх недель спиртосодержащая рыбная продукция в лабораторию не поступала. По крайней мере, выявлений спиртового привкуса и запаха специалистами лаборатории не фиксировалось.

Но после нескольких недель затишья все возобновилось.

Так, на прошлой неделе ведомственная лаборатория из-за спиртового привкуса и запаха забраковала 4 партии готовой продукции — 4 партии пресервов из сельди в различных видах заливок. Испытания продукции проходили в рамках лабораторного производственного контроля.

По словам лабораторных специалистов, раньше таких случаев практически не было. Увеличение случаев несоответствий органолептическим требованиям (внешний вид, цвет, вкус, запах и так далее) стало наблюдаться с начала 2017 года. И если ранее несвойственный рыбным продуктам спиртовой след выявлялся 1−3 раза в месяц, то в апреле-мае — уже до 4−7 раз в неделю.

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