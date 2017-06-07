Авиакомпания «DEXTER» отменила рейсы Киров-Пермь и Нижний Новгород — Пермь
Авиакомпания «DEXTER» прекращает выполнение регулярных рейсов по маршрутам Киров — Пермь и Нижний Новгород — Пермь.
Авиакомпания «DEXTER» прекращает выполнение регулярных рейсов по маршрутам Киров — Пермь и Нижний Новгород — Пермь.
Рейсы отменены с 5 июня, сообщается на сайте авиакомпании. Все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством РФ.
Рейс Нижний Новгород — Пермь был открыт 6 февраля 2017 года.