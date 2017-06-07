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09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпания «DEXTER» отменила рейсы Киров-Пермь и Нижний Новгород — Пермь

Авиакомпания «DEXTER» прекращает выполнение регулярных рейсов по маршрутам Киров — Пермь и Нижний Новгород — Пермь.

Источник: AP 2017

Рейсы отменены с 5 июня, сообщается на сайте авиакомпании. Все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рейс Нижний Новгород — Пермь был открыт 6 февраля 2017 года.

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