Авиакомпания «DEXTER» отменила рейсы Киров-Пермь и Нижний Новгород — Пермь

Рейсы отменены с 5 июня, сообщается на сайте авиакомпании. Все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рейс Нижний Новгород — Пермь был открыт 6 февраля 2017 года.